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25 ноября 2024, 11:59

В ОВА показали последствия вражеского удара по центру Харькова

25 ноября 2024, 11:59
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фото: ОВА
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Утром российские военные совершили ракетный удар по центру Харькова. Зафиксировано попадание в землю

Об этом передает RegioNews со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

На месте ракетного удара по центральной части Харькова продолжают работать подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики, волонтеры и коммунальные службы.

Напомним, россияне совершили ракетные обстрелы центра Харькова 25 ноября, около 8:30. Пострадали не менее 19 человек.

война обстрелы Харьков ракетный удар последствия
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