Ракетный удар по Харькову: количество раненых выросло до 19

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Утром 25 ноября, около 8:30, россияне совершили ракетные обстрелы центральной части Харькова. Предварительно, с ЗРК С-400

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В результате ракетного удара пострадали 19 человек. Среди них 13 женщин и 6 мужчин в возрасте от 21 до 71. 16 пострадавших – в среднем, остальные в легком госпитализировали.

Вражеский обстрел пришелся во дворы жилых многоэтажек. Более 40 домов повреждены три автомобиля.

Напомним, ранее было известно о 15 пострадавших.