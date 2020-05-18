Сумской апелляционный суд назначил к рассмотрению дело о защите чести нардепа Молотка

Нардеп Игорь Молоток хочет доказать, что непричастен к покушению на жизнь мэра Конотопа Артема Семенихина

Фото: сайт Игоря Молотка

Нардеп Игорь Молоток хочет доказать, что непричастен к покушению на жизнь мэра Конотопа Артема Семенихина

Конотопский межрайонный суд ранее признал непричастность Молотка к избиению мэра Конотопа Александра Семенихина, но последний подал апелляцию на такое решение первой инстанции.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Sumy Today.

Как известно из решения суда первой инстанции, за защитой чести, достоинства и деловой репутации в суд обратился нардеп Игорь Молоток с иском к Конотопскому городскому голове Артему Семенихину, а также депутату Сумского областного совета Елене Сердюк.

Конотопский межрайонный суд суд удовлетворил иск, а именно признал недостоверной и такой, что унижает честь, достоинство и деловую репутацию Игоря Молотка информацию, которая была распространена Facebook. Речь идет о двух постах после избиения мэра Конотопа Артема Семенихина летом прошлого года за месяц до выборов в Верховную Раду.

Напомним, и Молоток, и Семенихин баллотировались в парламент по мажоритарному округу №160. Во время избирательной кампании Артема Семенихина избили. Тогда он считал, что к покушению на его жизнь мог быть причастен политический оппонент. Такое же мнение высказала и депутат Сумского областного совета Елена Сердюк.

Суд обязал Артема Семенихина и Елену Сердюк опровергнуть распространенную информацию таким же способом, каким она была распространена, а именно размещением поста и видеозаписи с просьбой максимального репоста и распространение этого видео в сети интернет на своей странице в Facebook, взыскать с них солидарно 50 тысяч гривен морального ущерба и возмещения судебных расходов по 3044,7 грн с каждого.

Между тем, конфликт интересов Молотка и Семенихина продолжается до сих пор. Так недавно Артем Семенихин разместил на своей странице в Facebook пост, в котором сообщил о задекларированном с опозданием подарке матери Молотка своему сыну, стоимостью свыше 700 тысяч гривен.

Никто бы не отказался от такого подарка! Только этот "нардеп" вряд будет отвечать перед Зааоном, раз... Опубликовано Артем Семенихин - городской голова Конотопа Четверг, 14 мая 2020 года.

Еще один пост касался помощницы нардепа Молотка, которая по декларации не имеет жилья.

В свою очередь нардеп Игорь Молоток распространенную информацию никак не комментирует.