Люстрованого зампрокурора Сумщини суд поновив на посаді

Дмитру Андрєєву повинні виплатити мільйон гривень за "вимушений прогул"

Фото: everyday.sumy.ua

Дмитру Андрєєву повинні виплатити мільйон гривень за "вимушений прогул"

Андрєєва мають негайно відновити на посаді, а прокуратура Сумської області зобов'язана виплатити йому 1,157 млн гривень за "час вимушеного прогулу з 24 жовтня 2014 року по 19 травня 2020 року".

Про це йдеться у відповідному рішенні суду, пише RegioNews.

Суд також зобов'язав Офіс генпрокурора відкликати з Міністерства юстиції відомості про люстрацію Андрєєва.

Нагадаємо, що у 2014 році Андрєєва разом із прокурором Сумської області Володимиром Петровим звільнили з органів прокуратури з позбавленням права 10 років обіймати посади на підставі закону України "Про очищення влади".

Це вже не перший випадкок, коли в Україні суди поновлюють на посадах люстрованих чиновників прокуратури, які до того ж, отримують мільйонні компенсації за прогули. Як писало RegioNews 29 лютого Дніпропетровський окружний адмінсуд своїм рішенням поновив на посаді прокурора Києва, звільненого у 2015 році згідно із законом про очищення влади.

23 квітня суд поновив на посаді люстрованого заступника прокурора Хмельниччини, якому теж мають виплатити півтора мільйони за прогул.