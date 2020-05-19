Конституционный суд хотят перенести в Харьков - нардеп
Перенос Конституционного суда в Харьков абсолютно вкладывается в логику предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского.
Как пишет RegioNews, об этом в интервью Главкому рассказал народный депутат, член фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.
По словам нардепа, законопроект Галины Третьяковой касательно переноса Конституционного суда с Киева в Харьков вкладывается в логику предвыборной программы и президента и партии "Слуга народа". Она предусматривает возможность переноса органов государственной власти в другие города.
По мнению депутата, это не является способом давления на Конституционный суд, аналогичные примеры были и в прибалтийских странах, и в Германии.
"Просто судьям, наверное, комфортнее проживать в столице, где сконцентрировались их жизненные интересы. Но ничего страшного - можно обжиться на новых местах. Не является проблемой дистанцироваться от парламента, Кабмина и других органов власти. Президент очень искренне поддерживает эту идею", - сообщил Вениславский.
Нардеп также сообщил, что такой перенос будет способствовать дистанцированию судей от органов власти, чтобы сделать невозможным "какие-то не совсем правомерны аспекты общения судей с другими субъектами, которые имеют свой интерес".
Депутат надеется, что данный законопроект будет обязательно вынесен на рассмотрение парламента, как только Рада войдет в нормальное рабочее русло.
Напомним, соответствующий законопроект подали еще 3 апреля, его автором является нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова.
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