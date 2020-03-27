Стало известно, сколько больных COVID-19 на Сумщине
В Сумской области лабораторно установлено и подтверждено 5 случаев инфицирования людей коронавирусом
В Сумской области лабораторно установлено и подтверждено 5 случаев инфицирования людей коронавирусом
Об этом сообщили на брифинге Сумской ОГА, передают RegioNews.
Главный инфекционист области Ирина Троцкая заявила, что, по состоянию на 27 марта, в области 5 случаев заражения коронавирусом. Состояние четырех стабильное. Одна женщина умерла в реанимацию Конотопской ЦРБ.
Под подозрением еще 11 жителей области. 71 человек, который контактировал с зараженными, сейчас в самоизоляции под наблюдением медиков.
Напомним, что Сумской областной лабораторный центр удалил информацию о больных и умерших от коронавируса.
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