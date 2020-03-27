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27 марта 2020, 14:05 13

Стало известно, сколько больных COVID-19 на Сумщине

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27 марта 2020, 14:05 13
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В Сумской области лабораторно установлено и подтверждено 5 случаев инфицирования людей коронавирусом
Фото: Pixabay
В Сумской области лабораторно установлено и подтверждено 5 случаев инфицирования людей коронавирусом

Об этом сообщили на брифинге Сумской ОГА, передают RegioNews.

Главный инфекционист области Ирина Троцкая заявила, что, по состоянию на 27 марта, в области 5 случаев заражения коронавирусом. Состояние четырех стабильное. Одна женщина умерла в реанимацию Конотопской ЦРБ.

Под подозрением еще 11 жителей области. 71 человек, который контактировал с зараженными, сейчас в самоизоляции под наблюдением медиков.

Напомним, что Сумской областной лабораторный центр удалил информацию о больных и умерших от коронавируса.


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