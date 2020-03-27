В Сумской области недоступна информация о инфицированных COVID-19

Сумский областной лабораторный центр удалил информацию о больных и умерших от коронавируса

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Сумский областной лабораторный центр удалил информацию о больных и умерших от коронавируса

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Sumy Today.

27 марта с сайта Сумского областного лабораторного центра исчезла информация о инфицированных COVID-19.

Журналисты говорят, что и.о. директора Центра Владимир Збаражский на звонки не отвечает. А начальник управления охраны здоровья Сумской ОГА Дмитрий Кравцов заявил, что данные о больных и умерших обнародует на брифинге Сумской ОГА 27 марта в 13:00.

Как сообщали RegioNews ранее, Министерство здравоохранения не учло в общую статистику смертности от коронавирус случаи меньшей мере в двух областях - Ивано-Франковской и Ровенской.