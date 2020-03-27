Стало відомо, скільки хворих на COVID-19 на Сумщині

У Сумській області лабораторно встановлено та підтверджено 5 випадків інфікування людей коронавірусом

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У Сумській області лабораторно встановлено та підтверджено 5 випадків інфікування людей коронавірусом

Про це повідомили на брифінгу Сумської ОДА, інформують RegioNews.

Головний інфекціоніст області Ірина Троцька заявила, що, станом на 27 березня, в області 5 випадків зараження коронавірусом. Стан чотирьох стабільний. Одна жінка померла в реанімації Конотопської ЦРЛ.

Під підозрою ще 11 мешканців області. 71 людина, яка контактувала із зараженими, зараз у самоізоляції під наглядом медиків.

Нагадаємо, що Сумський обласний лабораторний центр видалив інформацію про хворих та померлих від коронавірусу.