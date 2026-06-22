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Поїхав кататися на велосипеді: на Рівненщині потонув 13-річний хлопчик
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22 червня 2026, 08:21

Поїхав кататися на велосипеді: на Рівненщині потонув 13-річний хлопчик

22 червня 2026, 08:21
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Фото: Національна поліція
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На Сарненщині у річці Горинь поблизу села Цепцевичі виявили тіло 13-річного хлопчика, який напередодні зник безвісти

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У неділю, 21 червня, близько 01:20 до поліції звернулася жителька села Цепцевичі. Жінка повідомила, що її 13-річний син 20 червня, близько 19:00, поїхав кататися на велосипеді та додому не повернувся.

На пошуки дитини негайно залучили поліцейських, рятувальників і місцевих жителів. Близько 10:00 тіло хлопця виявили у річці Горинь неподалік села.

На березі водойми правоохоронці знайшли велосипед та одяг дитини. Під час поверхневого огляду тіла видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Для встановлення остаточної причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

За фактом події слідчі розпочали досудове розслідування за статтею про умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, пізно ввечері 11 червня у Києві на Троєщині підліток потонув в озері Верхнє Вигурівське. Тіло хлопця знайшли наступного дня на глибині шести метрів та на відстані близько 20 метрів від берега.

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