14:25  20 червня
На Черкащині підлітки заманили 17-річного знайомого до гаража і катували його
12:35  20 червня
Масова ДТП на Полтавщині: зіткнулися п'ять авто, є постраждалі
01:35  20 червня
Український актор шокував сумою, яку заробляють артисти театрів
UA | RU
UA | RU
20 червня 2026, 14:58

У Рівному під час пожежі в багатоповерхівці загинув 11-річний хлопчик

20 червня 2026, 14:58
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Рівненщини
Читайте также
на русском языке

У Рівному 20 червня сталася пожежа в однокімнатній квартирі на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Кулика і Гудачека. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло хлопчика 2015 року народження

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку о 08:50. На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив квартиру та три балкони. Одночасно з ліквідацією пожежі проводилася евакуація мешканців будинку.

Через сильне задимлення за допомогою автодрабини рятувальники врятували двох жінок із сусідньої квартири. Загалом на місці події вдалося врятувати п'ятьох людей та евакуювати ще 20 мешканців будинку.

Крім того, до лікарні з діагнозом "токсична дія оксиду вуглецю" госпіталізували трьох дітей 2018, 2013 та 2026 років народження. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Пожежу локалізували о 09:29, а повністю ліквідували об 11:23. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на інші квартири та поверхи будинку.

Причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюють фахівці.

Нагадаємо, у травні на Закарпатті на горі Красія горів гірськолижний курорт. Вогонь повністю знищив будівлю готелю площею 1050 кв. м. Обійшлося без постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівне пожежа багатоповерхівка підліток дитина квартира ДСНС
Смертельна ДТП на Київщині: у лікарні померла ще одна дитина
20 червня 2026, 11:21
Віднесло у відкрите море: на Одещині рятувальники шукають 11-річну дівчинку
19 червня 2026, 21:54
У Дніпрі чоловік випав з 4-го поверху: його врятував навіс над під’їздом
19 червня 2026, 09:29
Всі новини »
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Влучання КАБ по Харкову: з'явилося відео порятунку людей з-під завалів
20 червня 2026, 15:53
На Дніпропетровщині FPV-дрони РФ знищили два авто Укрпошти
20 червня 2026, 15:27
Чому Україні та Польщі не варто воювати орденами
20 червня 2026, 14:42
На Черкащині підлітки заманили 17-річного знайомого до гаража і катували його
20 червня 2026, 14:25
"Музичні гастролі" як схема виїзду за кордон: ексміністру культури повідомили про підозру
20 червня 2026, 13:51
Ворожий "Шахед" влучив в АЗС на Одещині: загорівся газовоз
20 червня 2026, 13:17
Масова ДТП на Полтавщині: зіткнулися п'ять авто, є постраждалі
20 червня 2026, 12:35
Втрати РФ за добу: 1240 військових, десятки артсистем і понад 2 тис. БпЛА
20 червня 2026, 12:05
Запорізька область під масованим вогнем РФ: 887 ударів за добу, 19 постраждалих
20 червня 2026, 11:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »