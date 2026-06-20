У Рівному під час пожежі в багатоповерхівці загинув 11-річний хлопчик

Фото: ДСНС Рівненщини

У Рівному 20 червня сталася пожежа в однокімнатній квартирі на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Кулика і Гудачека. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло хлопчика 2015 року народження

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку о 08:50. На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив квартиру та три балкони. Одночасно з ліквідацією пожежі проводилася евакуація мешканців будинку.

Через сильне задимлення за допомогою автодрабини рятувальники врятували двох жінок із сусідньої квартири. Загалом на місці події вдалося врятувати п'ятьох людей та евакуювати ще 20 мешканців будинку.

Крім того, до лікарні з діагнозом "токсична дія оксиду вуглецю" госпіталізували трьох дітей 2018, 2013 та 2026 років народження. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Пожежу локалізували о 09:29, а повністю ліквідували об 11:23. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на інші квартири та поверхи будинку.

Причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюють фахівці.

Нагадаємо, у травні на Закарпатті на горі Красія горів гірськолижний курорт. Вогонь повністю знищив будівлю готелю площею 1050 кв. м. Обійшлося без постраждалих.