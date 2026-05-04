04 мая 2026, 12:23

На Закарпатье на горе Красия горел горнолыжный курорт

Фото: ГСЧС
Масштабный пожар произошел в ночь на 4 мая на территории горнолыжного курорта, расположенном в селе Вышка на горе Красия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Сообщение о возгорании отеля поступило 3 мая в 22:15. Из-за того, что здание было полностью деревянным, огонь быстро распространялся.

К тушению привлекались 29 спасателей и 8 единиц техники. Борьба со стихией продолжалась всю ночь: в 05:30 пожар удалось локализовать на площади 1175 кв. м, а полностью огнеборцы ликвидировали его в 09:05.

Огонь полностью уничтожил здание гостиницы площадью 1050 кв. м и соседнее сооружение площадью 125 кв. м. В то же время огнеборцам удалось спасти расположенный рядом трехэтажный деревянный дом площадью 180 кв. м, предотвратив перебрасывание пламени на него.

Информации о пострадавших нет. Причина возникновения возгорания и нанесенный ущерб устанавливают специалисты.

Напомним, 3 мая в Киеве произошел масштабный пожар на складе. Огонь охватил площадь в 700 кв. метров.

