Масштабный пожар произошел в ночь на 4 мая на территории горнолыжного курорта, расположенном в селе Вышка на горе Красия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Сообщение о возгорании отеля поступило 3 мая в 22:15. Из-за того, что здание было полностью деревянным, огонь быстро распространялся.

К тушению привлекались 29 спасателей и 8 единиц техники. Борьба со стихией продолжалась всю ночь: в 05:30 пожар удалось локализовать на площади 1175 кв. м, а полностью огнеборцы ликвидировали его в 09:05.

Огонь полностью уничтожил здание гостиницы площадью 1050 кв. м и соседнее сооружение площадью 125 кв. м. В то же время огнеборцам удалось спасти расположенный рядом трехэтажный деревянный дом площадью 180 кв. м, предотвратив перебрасывание пламени на него.

Информации о пострадавших нет. Причина возникновения возгорания и нанесенный ущерб устанавливают специалисты.

