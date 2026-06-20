Иллюстративное фото: из открытых источников

В городе Бровары Киевской области количество жертв вчерашней аварии на улице Вокзальной возросло – в больнице от полученных травм умерла 4-летняя девочка

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, передает RegioNews.

По уточненным данным, в автомобиле находились 10 человек: трое взрослых и семеро детей в возрасте от 2 до 11 лет. Все пассажиры получили многочисленные травмы разной степени тяжести.

Сейчас семь пострадавших детей находятся в медицинском учреждении в состоянии средней и тяжелой тяжести. Одног ребенка после оказания помощи отпустили домой.

Напомним, авария произошла 19 июня в 19:55 на одной из улиц в городе Бровары. Было известно, что в результате ДТП водитель и восемь пассажиров автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения. К сожалению, погибла 2-летняя девочка.