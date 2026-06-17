В Ровенской области иномарка насмерть сбила пенсионера с велосипедом

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 17 июня, около 12 часов на автодороге «Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече» в селе Большая Городница. К сожалению, погиб человек

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Предварительно, 30-летний водитель Volkswagen Crafter наехал на 71-летнего велосипедиста. Известно, что пенсионер в то время пересекал проезжую часть. К сожалению, от полученных травм потерпевший погиб.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)", - сообщили в полиции.

Напомним, в Ровенской области мотоцикл влетел в иномарку. Предварительно, 18-летний водитель двухколесного не учел дорожную обстановку и столкнулся с Hyundai, за рулем которого находился 44-летний мужчина. К сожалению, от полученных травм водитель мотоцикла погиб на месте.