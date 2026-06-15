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15 июня 2026, 20:36

В Киеве на проспекте Берестейском произошло масштабное ДТП

15 июня 2026, 20:36
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Фото: патрульная полиция Киева
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В Киеве на проспекте Берестейском 15 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого затруднено движение транспорта в направлении выезда из города

Об этом сообщила патрульная полиция, передает RegioNews .

Об обстоятельствах аварии и наличии пострадавших пока не сообщается.

Водителей призывают учитывать дорожную ситуацию при планировании маршрута и при возможности выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, что в Киеве на Окружной дороге произошло дорожно-транспортное происшествие , из-за которого движение транспорта затруднено в направлении Жулянского путепровода.

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