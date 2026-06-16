ДТП на Львовщине: авто зажало между двумя грузовиками, водитель в больнице

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 15 июня около 16:50 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Виннички Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение грузовика Mercedes-Benz Axor под управлением 38-летнего жителя Стрыйского района и автомобиля Nissan Qashqai, которым управлял 53-летний житель Львовского района. После этого кроссовер по инерции столкнулся с грузовиком Volvo FH, за рулем которого находился 24-летний житель Закарпатской области.

В результате ДТП водитель Nissan Qashqai получил телесные повреждения, его госпитализировали.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Ровенской области мотоцикл влетел в иномарку. Предварительно, 18-летний водитель двухколесного не учел дорожную обстановку и столкнулся с Hyundai, за рулем которого находился 44-летний мужчина. К сожалению, от полученных травм водитель мотоцикла погиб на месте.