Фото: полиция

ДТП произошло в понедельник, 15 июня, около 11:30 в селе Александровка в Вознесенском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Генерала Подзигуна, напротив АЗС, столкнулись автомобили Volkswagen Golf и Honda CR-V.

В результате удара 31-летний водитель Volkswagen погиб на месте. 53-летнего водителя Honda, а также двух пассажирок с обоих авто в возрасте 21 и 49 лет с травмами разных степеней тяжести госпитализировали в больницу.

Открыто уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Полицейские ищут свидетелей ДТП или тех, кто владеет какой-либо информацией об его обстоятельствах, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 099-725-23-00 или 102.

Напомним, утром 14 июня в Кировоградской области автомобиль BMW врезался в дерево. Пострадали пять человек.