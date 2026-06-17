На Рівненщині іномарка на смерть збила пенсіонера з велосипедом

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 17 червня, близько 12 години на автодорозі «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече» у селі Велика Городниця. На жаль, загинула людина

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Попередньо, 30-річний водій Volkswagen Crafter наїхав на 71-річного велосипедиста. Відомо, що пенсіонер у той час перетинав проїзну частину. На жаль, від отриманих травм потерпілий загинув.

"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Рівненщині мотоцикл влетів у іномарку. Попередньо, 18-річний водій двоколісного не врахував дорожню обстановку та зіткнувся з Hyundai, за кермом якого був 44-річний чоловік. На жаль, від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці.