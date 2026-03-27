Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый не только финансово поддерживал, но и обеспечивал материальное оснащение преступной организации, действовавшей под прикрытием геологической разведки недр.

В период с июня 2022 по май 2024 года на территории области незаконно добыли более 5 тонн янтаря, что нанесло окружающей среде ущерб на сумму более 354 миллионов гривен. Камень сбывали без официального учета и уплаты налогов.

Предприниматель, используя сеть контролируемых компаний, обеспечивал процесс добычи специальной техникой, в частности, экскаваторами, мотопомпами и другим необходимым оборудованием.

Кроме этого, по данным расследования, он привлекал свои связи в правоохранительных структурах для прикрытия незаконной деятельности и избегания разоблачения.

Мужчине выдвинули обвинения в причастности к преступной организации, занимавшейся нелегальной добычей янтаря.

Всего по делу фигурируют еще восемь человек, подозреваемых в создании, руководстве и участии в преступной группировке. Обвинительный акт по этим лицам уже передан в суд.

Расследование продолжается, правоохранители продолжают устанавливать других участников схемы.

Напомним, в мае прошлого года на Ровенщине разоблачили масштабную схему незаконной добычи янтаря с убытком более 350 млн грн. В состав группировки входили семь человек, в частности, директор одного из филиалов госпредприятия "Леса Украины". Им объявили подозрение в создании и деятельности преступной организации, а также в незаконной добыче янтаря с использованием служебного положения.