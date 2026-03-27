06:37  27 марта
Во Львовской области произошел масштабный пожар на складе
02:01  27 марта
Изнасилование 17-летней девушки на Кировоградщине: полиция задержала злоумышленника
02:26  27 марта
На Львовщине произошел взрыв в двухэтажке: юноша выбежал из квартиры в горящей одежде
UA | RU
UA | RU
27 марта 2026, 08:29

На Ровенщине разоблачили "теневого куратора" янтарной схемы на 354 млн грн

Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области правоохранительными органами сообщено о подозрении предпринимателю, которого считают "теневым куратором" незаконной добычи янтаря

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый не только финансово поддерживал, но и обеспечивал материальное оснащение преступной организации, действовавшей под прикрытием геологической разведки недр.

В период с июня 2022 по май 2024 года на территории области незаконно добыли более 5 тонн янтаря, что нанесло окружающей среде ущерб на сумму более 354 миллионов гривен. Камень сбывали без официального учета и уплаты налогов.

Предприниматель, используя сеть контролируемых компаний, обеспечивал процесс добычи специальной техникой, в частности, экскаваторами, мотопомпами и другим необходимым оборудованием.

Кроме этого, по данным расследования, он привлекал свои связи в правоохранительных структурах для прикрытия незаконной деятельности и избегания разоблачения.

Мужчине выдвинули обвинения в причастности к преступной организации, занимавшейся нелегальной добычей янтаря.

Всего по делу фигурируют еще восемь человек, подозреваемых в создании, руководстве и участии в преступной группировке. Обвинительный акт по этим лицам уже передан в суд.

Расследование продолжается, правоохранители продолжают устанавливать других участников схемы.

Напомним, в мае прошлого года на Ровенщине разоблачили масштабную схему незаконной добычи янтаря с убытком более 350 млн грн. В состав группировки входили семь человек, в частности, директор одного из филиалов госпредприятия "Леса Украины". Им объявили подозрение в создании и деятельности преступной организации, а также в незаконной добыче янтаря с использованием служебного положения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
На Полтавщине чиновники заработали 2,6 млн грн на квадрокоптерах для ВСУ
26 марта 2026, 10:54
На Волыни "нагрели" более 200 тысяч на генераторах для учебного заведения
25 марта 2026, 20:50
1,5 миллиона на медицине: на Волыни на схеме разоблачили депутата
23 марта 2026, 17:45
Все новости »
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
На Волыни будут судить шестерых пограничников: помогли выехать в Польшу более 150 мужчинам
27 марта 2026, 09:57
Полсотни MacBook в багажнике: на Львовщине таможенники остановили контрабанду техники
27 марта 2026, 09:28
Ночная атака дронов и артиллерии на Днепропетровщину: повреждена инфраструктура
27 марта 2026, 08:45
Приставил нож к шее: в Киеве будут судить 23-летнего парня за нападение на женщину
27 марта 2026, 08:13
Сувениры или наркотики: Львовские депутаты инициируют проверку U420
27 марта 2026, 07:56
Ночная атака на Харьков: пострадали восемь человек
27 марта 2026, 07:47
$2400 за исключение из базы: в Николаеве разоблачили схему в ТЦК
27 марта 2026, 07:37
Последствия вражеских обстрелов Сумщины: один погибший, двое травмированных
27 марта 2026, 07:26
Почти 1000 ударов по Запорожской области в сутки: трое раненых
27 марта 2026, 07:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Чалый
Все блоги »