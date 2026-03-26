Правоохранители Полтавщины направили в суд дело в отношении группы лиц, нанесших ущерб государству при закупке квадрокоптеров для нужд Сил обороны

Об этом сообщила полиция области.

По данным следствия, подозреваемые приобрели у подрядчика 90 квадрокоптеров, однако их стоимость была значительно завышена, что привело к убыткам на сумму 2,6 млн. грн.

Среди обвиняемых – бывший директор и действующий служащий департамента Полтавского городского совета, а также директор подрядной компании.

Действия злоумышленников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 – злоупотребление служебным положением;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 – служебный подлог;

ч. 1 ст. 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Дело будет рассматривать суд, после чего фигурантам грозит уголовная ответственность за нанесенный ущерб.

