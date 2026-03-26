11:42  26 марта
В Киеве пьяный иностранец угрожал прохожим гранатой: его задержали
09:26  26 марта
На Волыни из-за ДТП легковушку смяло всмятку: есть травмированный
08:38  26 марта
На Днепропетровщине парень в маске напал на девочку и срезал волосы
UA | RU
UA | RU
26 марта 2026, 10:54

На Полтавщине чиновники заработали 2,6 млн грн на квадрокоптерах для ВСУ

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Полтавщины направили в суд дело в отношении группы лиц, нанесших ущерб государству при закупке квадрокоптеров для нужд Сил обороны

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемые приобрели у подрядчика 90 квадрокоптеров, однако их стоимость была значительно завышена, что привело к убыткам на сумму 2,6 млн. грн.

Среди обвиняемых – бывший директор и действующий служащий департамента Полтавского городского совета, а также директор подрядной компании.

Действия злоумышленников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 – злоупотребление служебным положением;
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 – служебный подлог;
  • ч. 1 ст. 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Дело будет рассматривать суд, после чего фигурантам грозит уголовная ответственность за нанесенный ущерб.

Напомним, во Львовской области разоблачили хищения на дронах для ВСУ. Чиновнику поселкового совета объявили подозрение. Из-за завышения стоимости беспилотников бюджет поселкового совета потерял 1,5 миллиона гривен. Чиновнику грозит до шести лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд деньги полиция Полтавская область ВСУ квадрокоптер схема
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Чалый
Все блоги »