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23 мая 2025, 06:10

В Ровенской области разоблачили масштабную схему незаконной добычи янтаря с ущербом более 350 млн грн

23 мая 2025, 06:10
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фото: ОГП
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Правоохранители прекратили деятельность преступной организации, незаконно добывавшей янтарь в промышленных масштабах в Ровенской области. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, превышает 350 миллионов гривен

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В состав группировки входили семь человек, в том числе директор одного из филиалов госпредприятия "Леса Украины". Им сообщили о подозрении в создании и деятельности преступной организации, а также в незаконной добыче янтаря с использованием служебного положения (ст. 255, ст. 240-1 УК Украины).

По данным следствия, в конце 2021 года предприниматель организовал преступную схему "легализации" незаконной добычи. Его компания официально получила два разрешения на геологическое изучение месторождений янтаря на площади 20 гектаров, однако фактически занималась незаконной промышленной добычей.

Каждый из участников группировки имел чётко определённую роль – от поиска техники и копателей до упаковки, транспортировки янтаря и организации сбыта. Деятельность продолжалась с июня 2022 по май 2024 года. За это время участники организации незаконно добыли более 5 тонн драгоценного камня. Добыча велась как в пределах разрешённых участков, так и за их границами.

Согласно законодательству, во время геологического изучения разрешается добывать не более 5 кг янтаря с одного гектара. После этого необходимо пройти процедуру утверждения запасов в Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых. Только после этого можно получить разрешение на промышленную добычу.

Экспертиза подтвердила значительный ущерб окружающей среде в результате самовольного пользования недрами.

Шестерых фигурантов задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, ранее правоохранители накрыли незаконную добычу янтаря на территории Ивано-Франковской и Ровенской областей. У злоумышленников изъяли более 120 кг "солнечного камня".

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