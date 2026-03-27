27 березня 2026, 08:29

На Рівненщині викрили "тіньового куратора" бурштинової схеми на 354 млн грн

Фото: Прокуратура України
На Рівненщині правоохоронними органами повідомлено про підозру підприємцю, якого вважають "тіньовим куратором" незаконного видобутку бурштину

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний не лише фінансово підтримував, але й забезпечував матеріальне оснащення злочинної організації, яка діяла під прикриттям геологічної розвідки надр.

У період із червня 2022 до травня 2024 року на території області незаконно видобули понад 5 тонн бурштину, що завдало довкіллю збитків на суму більш ніж 354 мільйони гривень. Камінь збували без офіційного обліку та сплати податків.

Підприємець, використовуючи мережу контрольованих компаній, забезпечував процес видобутку спеціальною технікою, зокрема екскаваторами, мотопомпами та іншим необхідним обладнанням.

Окрім цього, за даними розслідування, він залучав свої зв’язки у правоохоронних структурах для прикриття незаконної діяльності та уникнення викриття.

Чоловіку висунули обвинувачення у причетності до злочинної організації, що займалася нелегальним видобутком бурштину.

Усього у справі фігурують ще вісім осіб, яких підозрюють у створенні, керівництві та участі в злочинному угрупованні. Обвинувальний акт щодо цих осіб уже передано до суду.

Розслідування триває, правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників схеми.

Нагадаємо, торік у травні на Рівненщині викрили масштабну схему незаконного видобутку бурштину зі збитками понад 350 млн грн. До складу угруповання входили семеро осіб, зокрема, директор однієї з філій держпідприємства "Ліси України". Їм оголосили підозру у створенні та діяльності злочинної організації, а також у незаконному видобутку бурштину із використанням службового становища.

25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
