18:38  25 марта
На Закарпатье офицер Госпогранслужбы сбежал за границу
16:22  25 марта
На Волыни водитель авто "прокатал" на капоте работника ТЦК
13:39  25 марта
В Одессе авто ТЦК травмировало пенсионерку
UA | RU
UA | RU
25 марта 2026, 20:50

На Волыни "нагрели" более 200 тысяч на генераторах для учебного заведения

25 марта 2026, 20:50
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

На Волыни директор учебного заведения получила подозрение. Идетья о совершении служебной халатности, нанесшей существенный вред государственным интересам (ч. 1 ст. 367 УК Украины)

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в августе 2025 года должностное лицо заключило с частным предпринимателем договор о поставке дизельного генератора на сумму 430 тысяч гривен. Однако чиновник не организовала анализ текущих цен на генератор и проверку его соответствия техническим и качественным требованиям.

В результате она заключила дополнительное соглашение по договору на поставку генератора другой марки, который дешевле почти на 200 тысяч гривен. Нанесен ущерб учебному заведению на указанную сумму.

"В ходе досудебного расследования обвиняемая возместила все причиненные незаконными действиями убытки, а также перечислила 100 000 гривен в поддержку ВСУ", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, по делу о хищении продуктов более чем на 3 млн грн в Киевской области ДБР разоблачило командира части, как организатора схемы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Чалый
Валерий Пекар
Все блоги »