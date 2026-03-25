На Волыни "нагрели" более 200 тысяч на генераторах для учебного заведения

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в августе 2025 года должностное лицо заключило с частным предпринимателем договор о поставке дизельного генератора на сумму 430 тысяч гривен. Однако чиновник не организовала анализ текущих цен на генератор и проверку его соответствия техническим и качественным требованиям.

В результате она заключила дополнительное соглашение по договору на поставку генератора другой марки, который дешевле почти на 200 тысяч гривен. Нанесен ущерб учебному заведению на указанную сумму.

"В ходе досудебного расследования обвиняемая возместила все причиненные незаконными действиями убытки, а также перечислила 100 000 гривен в поддержку ВСУ", - сообщили в прокуратуре.

