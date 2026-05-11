Харьков снова оказался под ударом вражеских беспилотников. Вечером 11 мая один из русских дронов попал в жилую застройку Шевченковского района

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews .

"Харьков атаковал вражеский боевой дрон. Предварительно – попадание в Шевченковском районе, в месте плотной жилой застройки", – написал он.

Мэр уточнил, что произошло попадание в крышу многоэтажки, в результате чего повреждены окна. Остальные детали выясняются.

"По состоянию на данный момент - есть один человек с острой реакцией на стресс, которому медики оказывают помощь", - добавил Терехов.

Напомним, что в Днепропетровской области в результате российских атак беспилотниками ранения получили четыре человека. Под ударами оказались Никопольский и Синельниковский районы.