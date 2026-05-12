12 мая 2026, 00:55

Экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель со слезами обратилась к Путину

Фото из открытых источников
Бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель дала интервью одиозному американскому журналисту. Она решила обратиться напрямую к диктатору Путину на русском языке

Об этом бывшая пресс-секретарь украинского президента сказала в интервью журналисту Такеру Карлсону, передает RegioNews.

В конце видео Юлия Мендель попросила возможности обратиться к российскому диктатору Путину на русском языке. Она со слезами на глазах просила диктатора остановить войну на Украине. Также Мендель рассказывала о "сафари на гражданских" в Херсоне, которое устраивают российские оккупанты, и просила Путина проявить человечность.

Вопросы территорий

В интервью одиозному американскому журналисту Юлия Мендель также критиковала, что Украина отказывается отдавать свои территории россиянам. Она заявила, что якобы из-за украинских властей не заканчивается война. При этом стоит заметить, что именно россияне продолжают атаковать украинские города и даже нарушают перемирие, которое сами и объявляли.

Однако, как сообщает Telegraf, в офисе президента журналистам прокомментировали заявления Мендель. В ОП отметили, что она "не участвовала в переговорах, не участвовала в принятии решений, давно не в себе".

Важно отметить, что Такер Карлсон активно поддерживает политику Дональда Трампа. Кроме того, он продвигает российскую пропаганду по Украине. В частности, Карлсон распространял пропаганду о так называемых биолабораториях. Он открыто выражает приверженность "врагам США": в частности, российскому диктатору Путину.

Юлия Мендель была пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского с 2019 по 2021 год. Она занималась сопровождением главы государства во всех поездках. После увольнения нередко критиковала Офис президента. В частности, она рассказывала, что эксглава Офиса Андрей Ермак якобы занимается магией. Также она заявляла, что Владимир Зеленский якобы четырежды уклонялся от службы во время призыва до того, как стал президентом.

