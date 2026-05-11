В Киеве люди в форме перекрыли Банковую - СМИ

В соцсетях распространяют кадры из столицы. Сообщают о перекрытии Банковой

Подобные фото появляются в местных пабликах, передает RegioNews.

Отмечается, что люди в форме перекрыли Банковую и близлежащие улицы. Сообщается, что там находятся десятки автобусов.

Следует отметить, что на Банковой находится Офис президента Украины.

Напомним, ранее бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП. Правоохранители подтвердили, что речь идет о деле, которое связано с операцией "Мидас" и строительством комплекса "Династия". Однако связано ли перекрытие улиц возле Банковой со следственными действиями, пока неизвестно.