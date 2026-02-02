15:19  02 лютого
02 лютого 2026, 15:45

На Рівненщині директор коледжу із донькою заробив мільйони на ухилянтах

02 лютого 2026, 15:45
Фото: Нацполіція
49-річний директор коледжу на Рівненщині та його 20-річна донька отримали понад 2,4 мільйона гривень хабаря. Йшлось про схему ухилення від мобілізації

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, керівник навчального закладу підшуковував осіб, що підлягають призову на військову службу. За хабарі він обіцяв призначати цих чоловіків на посади викладачів, або як студентів на денну форму навчання.

До схеми він залучив свою 20-річну доньку. Вона надавала консультації, займалась оформленням документів, зокрема й про здачу іспитів, та особових справ, що є підставою для надання відстрочки від мобілізації. Протягом року батько і донька влаштували у коледж на роботу 15 "педагогів" та прийняла на навчання 110 "студентів".

"Дії родичів кваліфікували як одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб та пособництво у його одержанні (ч. 4 ст. 368-3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 КК України). Крім того, чоловікові інкримінують ще й перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.

ухилення від мобілізації ТЦК поліція Рівненська область
