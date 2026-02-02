Военнослужащий "потерялся" между частями: как избежать правовой ловушки

иллюстративное фото: из открытых источников

Во Львовскую ячейку ОО «Защита государства» обратился военнослужащий, который из-за перевода между частями оказался в сложной и опасной с правовой точки зрения ситуации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ОО Защита Государства. Львов.

Как отмечается, после ранения и лечения военного перевели из части, которую впоследствии расформировали. Перевод состоялся без прохождения военно-врачебной комиссии, хотя состояние здоровья давало основания для установления непригодности к службе.

В новой воинской части военнослужащего из-за состояния здоровья не включили в списки личного состава. Фактически его "отправили", не оформив должным образом никаких документов.

Так возникла ситуация, когда мужчина оказался между двумя системами:

из списков одной воинской части его исключили;

в другую – не отнесли;

документы на перевод были утрачены.

Юрист ОО "Защита государства" Дмитрий Петришин выяснил, какая военная часть является преемником расформированной, установил контакты гражданско-военного сотрудничества обеих частей и подтвердил:

существование приказа об исключении из списков и переводе;

отсутствие военнослужащего в учете новой части.

Почему это критически важно?

В подобных ситуациях из-за организационных ошибок или отсутствия коммуникации военный может оказаться под риском получить статус СЗЧ – самовольного ухода из части. Хотя на самом деле человек не имел никакого намерения нарушать правила службы.

Что следует знать и делать в таких случаях

На основе этого кейса специалисты советуют:

всегда поддерживать связь с непосредственным командиром и сообщать обо всех перемещениях;

если вас не включили в списки новой части – немедленно сообщить часть, из которой происходил перевод;

в случае каких-либо недоразумений фиксировать обращение в письменном виде;

обращаться на горячую линию Министерства обороны или в командование вида или рода войск, в котором проходите службу.

В сложных ситуациях самое главное – не исчезать с правового поля, фиксировать свои действия и обращаться за помощью. Именно это может уберечь от серьезных последствий.