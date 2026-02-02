16:48  02 февраля
В Киеве отменены аварийные отключения электроэнергии, действовавшие с утра
15:59  02 февраля
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
15:19  02 февраля
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
UA | RU
UA | RU
02 февраля 2026, 16:34

Военнослужащий "потерялся" между частями: как избежать правовой ловушки

02 февраля 2026, 16:34
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львовскую ячейку ОО «Защита государства» обратился военнослужащий, который из-за перевода между частями оказался в сложной и опасной с правовой точки зрения ситуации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ОО Защита Государства. Львов.

Как отмечается, после ранения и лечения военного перевели из части, которую впоследствии расформировали. Перевод состоялся без прохождения военно-врачебной комиссии, хотя состояние здоровья давало основания для установления непригодности к службе.

В новой воинской части военнослужащего из-за состояния здоровья не включили в списки личного состава. Фактически его "отправили", не оформив должным образом никаких документов.

Так возникла ситуация, когда мужчина оказался между двумя системами:

из списков одной воинской части его исключили;

в другую – не отнесли;

документы на перевод были утрачены.

Юрист ОО "Защита государства" Дмитрий Петришин выяснил, какая военная часть является преемником расформированной, установил контакты гражданско-военного сотрудничества обеих частей и подтвердил:

  • существование приказа об исключении из списков и переводе;
  • отсутствие военнослужащего в учете новой части.

Почему это критически важно?

В подобных ситуациях из-за организационных ошибок или отсутствия коммуникации военный может оказаться под риском получить статус СЗЧ – самовольного ухода из части. Хотя на самом деле человек не имел никакого намерения нарушать правила службы.

Что следует знать и делать в таких случаях

На основе этого кейса специалисты советуют:

  • всегда поддерживать связь с непосредственным командиром и сообщать обо всех перемещениях;
  • если вас не включили в списки новой части – немедленно сообщить часть, из которой происходил перевод;
  • в случае каких-либо недоразумений фиксировать обращение в письменном виде;
  • обращаться на горячую линию Министерства обороны или в командование вида или рода войск, в котором проходите службу.

В сложных ситуациях самое главное – не исчезать с правового поля, фиксировать свои действия и обращаться за помощью. Именно это может уберечь от серьезных последствий.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Защита Государства Львов Львовская область военнослужащие армия
Обещал влияние на ТЦК: во Львовской области депутат зарабатывал на ухилянтах
02 февраля 2026, 12:20
Снять с розыска и пройти ВВК: на Львовщине разоблачили очередную схему влияния на чиновников ТЦК
30 января 2026, 13:35
На Львовщине мошенник оформил более 20 кредитов на ветерана и присвоил 212 тыс. грн
29 января 2026, 10:44
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Киеве отменены аварийные отключения электроэнергии, действовавшие с утра
02 февраля 2026, 16:48
Познакомились онлайн: на Волыни мужчина изображал подростка и развращал 12-летнюю девочку
02 февраля 2026, 16:15
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
02 февраля 2026, 15:59
В Ровенской области директор колледжа с дочерью заработал миллионы на ухилянтах
02 февраля 2026, 15:45
Глава Нацполиции анонсировал создание в Украине реестра дронов. Почему это не поможет
02 февраля 2026, 15:38
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
02 февраля 2026, 15:19
ОРВИ на Днепропетровщине: более 10 тысяч больных, превышен эпидпорог в двух городах
02 февраля 2026, 14:46
Смерть ребенка в Буковинском интернате: медсестре сообщили о подозрении
02 февраля 2026, 14:28
Возле Покровска украинские дроны спасли военных от плена
02 февраля 2026, 14:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »