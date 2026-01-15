09:26  15 января
На Волыни женщина смертельно ранила мужчину – он умер в больнице
09:50  15 января
В Полтавской области маршрутка врезалась в дерево: пострадал водитель
08:36  15 января
На Прикарпатье отец пытал приемных детей: подозрение получила чиновница госслужбы
15 января 2026, 08:18

За $12 тысяч – фиктивная инвалидность: ДБР задержало пограничника из Днепропетровщины

15 января 2026, 08:18
Фото: ДБР
Государственное бюро расследований задержало пограничника из Днепропетровщины, который за $12 тысяч помогал уклоняться от мобилизации

Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

По данным следствия, фигурант подыскивал среди знакомых мужчин призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации и незаконно уехать за границу. Ссылаясь на якобы имеющиеся связи с медицинскими работниками, в частности в Одесской области, он обещал обеспечить оформление фиктивной инвалидности. При этом личное присутствие "клиентов" в медучреждениях не требовалось – все вопросы решались дистанционно.

Стоимость так называемого "пакета услуг" составила 12 тысяч долларов.

После получения поддельных документов мужчины должны обратиться в органы социальной защиты населения, которые официально признавали их лицами с инвалидностью. В последствии это становилось основанием для снятия с военного учета в ТЦК и СП.

Завершающим этапом схемы должен стать побег за пределы Украины. Пограничник подробно инструктировал "клиентов" о поведении во время пересечения государственной границы, чтобы не вызывать подозрений у служащих.

Злоумышленника задержали "на горячем" во время получения взятки в размере 12 тысяч долларов от одного из мужчин.

Пограничнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливаются другие лица, причастные к преступной схеме.

Напомним, ранее в Днепропетровской области объявили подозрение инспектору одного из пограничных залогов, который за деньги "помогал" знакомому устроиться на службу в тыловое подразделение. Правоохранители задержали инспектора "на горячем" во время получения 5 тысяч долларов.

