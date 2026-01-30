18:39  30 січня
В Україну йдуть морози до -28 градусів
17:58  30 січня
Топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном
15:10  30 січня
На Полтавщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: постраждали дві людини
UA | RU
UA | RU
30 січня 2026, 20:41

На Рівненщині затримали 18-річного хлопця, який за 12 тисяч євро організовував втечу військовозобов'язаних

30 січня 2026, 20:41
Читайте также на русском языке
Фото: Рівненська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

За даними слідства, організатором схеми виявився 18-річний житель Сарненського району, який протягом кількох тижнів консультував клієнтів телефоном та планував їхній виїзд у прикордонні райони

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, передає RegioNews.

28 січня юнак зустрів двох військовозобов'язаних у селищі Рокитне, провів інструктаж щодо порядку переходу кордону та дав детальні поради для уникнення контролю. За свої послуги він отримав 12 000 євро, але був затриманий одразу після отримання грошей.

За процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури підозрюваному повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через кордон з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 565 760 гривень.

Нагадуємо, ДБР затримало прикордонника з Дніпропетровщини, який за $12 тисяч обіцяв оформити фіктивну інвалідність для ухилянтів від мобілізації. Його схема працювала дистанційно, без особистої присутності "клієнтів" у медзакладах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область перетин кордону військовозобовʼязані затримання кордон
У Чернівцях чоловік забив друга до смерті
30 січня 2026, 16:05
Зняти з розшуку та пройти ВЛК: на Львівщині викрили чергову схему впливу на посадовців ТЦК
30 січня 2026, 13:35
На Буковині прикордонники зупинили мікроавтобус із автомобільними каталізаторами на 10 млн грн
30 січня 2026, 12:45
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Стало відомо, скільки багатоповерхівок Києва досі без тепла
30 січня 2026, 21:47
Дружину Анатолія Анатоліча оштрафувала поліція - чому він хоче йти до суду
30 січня 2026, 21:35
Через сильний вітер і крижаний дощ обмежено рух транспорту у Київській, Полтавській та Харківській областях
30 січня 2026, 21:26
Культова актриса Кетрін О'Хара, відома як мама з "Один вдома", померла у 71 рік
30 січня 2026, 21:11
Командир бригади "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, чи хоче стати народним депутатом
30 січня 2026, 20:59
На Харківщині чоловік з рушниці застрелив собаку сусідки
30 січня 2026, 20:55
Через нову ідентифікацію понад 1,3 млн пенсіонерів ВПО у січні залишилися без виплат – Омбудсман
30 січня 2026, 20:53
Обіцяли швидке багатство молоді: на Полтавщині викрили фінансову піраміду
30 січня 2026, 20:25
Завищили ціну на зайві 7 мільйонв: на Дніпропетровщині викрили розкрадання на закупівлях для оборонки
30 січня 2026, 20:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »