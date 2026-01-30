Фото: Рівненська обласна прокуратура

За даними слідства, організатором схеми виявився 18-річний житель Сарненського району, який протягом кількох тижнів консультував клієнтів телефоном та планував їхній виїзд у прикордонні райони

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, передає RegioNews.

28 січня юнак зустрів двох військовозобов'язаних у селищі Рокитне, провів інструктаж щодо порядку переходу кордону та дав детальні поради для уникнення контролю. За свої послуги він отримав 12 000 євро, але був затриманий одразу після отримання грошей.

За процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури підозрюваному повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через кордон з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 565 760 гривень.

Нагадуємо, ДБР затримало прикордонника з Дніпропетровщини, який за $12 тисяч обіцяв оформити фіктивну інвалідність для ухилянтів від мобілізації. Його схема працювала дистанційно, без особистої присутності "клієнтів" у медзакладах.