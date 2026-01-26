Фото: полиция

В понедельник, 26 января, вблизи села Усатово в Одесской области произошли две аварии, повлекшие затруднение движения транспорта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе Одесса – Южное столкнулись две легковушки, а впоследствии – еще один легковой автомобиль с грузовиком. Одного человека госпитализировали в больницу.

На месте работает патрульная полиция. Водителей просят учесть осложнения и по возможности выбирать альтернативный путь.

Напомним, 25 января на трассе Кировоградщины столкнулись легковушка и минивэн. В результате ДТП пострадали трое детей и двое взрослых.