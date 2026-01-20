13:19  20 января
Пригородные маршрутки в Киев подорожали: сколько придется платить
10:15  20 января
Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения
09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 12:20

Возле ж/д путей на Ровенщине нашли сброшенные вражеским "Шахедом" мины

20 января 2026, 12:20
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

На днях, 18 января, работник одной из железнодорожных станций региона при обходе территории нашел вблизи путей боеприпасы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Чтобы добраться до места, взрывотехникам нужно было идти пешком по путям ориентировочно три километра. При осмотре они обнаружили две противотанковые мины ПТМ-3. Поскольку указанная разновидность мин имеет магнитный датчик цели, реагирующий на изменение магнитного поля, их решили обезвредить на месте.

У путей на Ровенщине нашли сброшенные вражеским "Шахедом" мины
У путей в Ровенской области нашли сброшенные "Шахедом" вражеские мины

Скорее всего, как отметили в полиции, боеприпасы были сброшены вражескими беспилотниками во время последних воздушных тревог в Ровенской области.

В Ровенской области возле путей нашли сброшенные "Шахедом" вражеские мины
В Ровенской области возле путей нашли сброшенные вражеским "Шахедом" мины

Следователи СБУ проводят расследование.

Напомним, в Сумской области взрывотехники обезвредили российский дрон, снаряженный противотанковой миной. Беспилотник обнаружил на территории собственного домовладения житель приграничного села.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область мина боеприпас шахед взрывотехники
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Льготы для ветеранов в 2026 году: что нужно знать – объясняет ОО "Защита Государства"
20 января 2026, 14:36
Новый министр обороны Украины планирует убивать 50 тысяч россиян в месяц
20 января 2026, 14:35
Морозы в Украине начнут ослабевать
20 января 2026, 14:25
В Харькове 80 юных боксеров соревновались на турнире памяти Василия Бурмака
20 января 2026, 13:40
Выступление Зеленского в Давосе сегодня не планировалось – советник Президента
20 января 2026, 13:28
Пригородные маршрутки в Киев подорожали: сколько придется платить
20 января 2026, 13:19
На Львовщине таможенники задержали бус с партией подержанных ноутбуков более чем на 600 тыс. грн
20 января 2026, 13:03
На Киевщине во время игры 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку: суд принял решение по делу
20 января 2026, 12:49
В Ровно будут судить женщину, которую раздражали портреты погибших военных
20 января 2026, 12:35
Умер основатель издательства "Наш Формат" Владислав Кириченко
20 января 2026, 12:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »