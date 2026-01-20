Возле ж/д путей на Ровенщине нашли сброшенные вражеским "Шахедом" мины
На днях, 18 января, работник одной из железнодорожных станций региона при обходе территории нашел вблизи путей боеприпасы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Чтобы добраться до места, взрывотехникам нужно было идти пешком по путям ориентировочно три километра. При осмотре они обнаружили две противотанковые мины ПТМ-3. Поскольку указанная разновидность мин имеет магнитный датчик цели, реагирующий на изменение магнитного поля, их решили обезвредить на месте.
Скорее всего, как отметили в полиции, боеприпасы были сброшены вражескими беспилотниками во время последних воздушных тревог в Ровенской области.
Следователи СБУ проводят расследование.
Напомним, в Сумской области взрывотехники обезвредили российский дрон, снаряженный противотанковой миной. Беспилотник обнаружил на территории собственного домовладения житель приграничного села.