Фото: полиция

На днях, 18 января, работник одной из железнодорожных станций региона при обходе территории нашел вблизи путей боеприпасы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Чтобы добраться до места, взрывотехникам нужно было идти пешком по путям ориентировочно три километра. При осмотре они обнаружили две противотанковые мины ПТМ-3. Поскольку указанная разновидность мин имеет магнитный датчик цели, реагирующий на изменение магнитного поля, их решили обезвредить на месте.

Скорее всего, как отметили в полиции, боеприпасы были сброшены вражескими беспилотниками во время последних воздушных тревог в Ровенской области.

Следователи СБУ проводят расследование.

Напомним, в Сумской области взрывотехники обезвредили российский дрон, снаряженный противотанковой миной. Беспилотник обнаружил на территории собственного домовладения житель приграничного села.