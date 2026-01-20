Умер основатель издательства "Наш Формат" Владислав Кириченко

Фото: sensormedia

Во вторник утром, 20 января, ушел из жизни Владислав Кириченко – основатель издательства "Наш Формат" и общественной организации "Реформация"

Об этом сообщила команда издательства, передает RegioNews.

Владиславу Кириченко было 57 лет. Причиной смерти явилась онкологическая болезнь.

В издательстве отметили, что его смерть – большая потеря не только для команды, но и для украинского общества.

"Это невыразимая потеря для всей команды издательства, семьи, друзей, близких и для страны в целом. Владислав Кириченко был одним из тех людей, которые формировали интеллектуальный и гражданский ландшафт современной Украины", – отметили в "Нашем Формате", выразив соболезнования семье и жене Ольге Смазаловой.

О дате и месте прощания сообщат позже.

Владислав Кириченко и издательство "Наш Формат"

Владислав Кириченко – украинский издатель, предприниматель, меценат и общественный деятель. Наиболее известен как основатель издательского бренда "Наш Формат" (2006 год). Первоначально проект базировался на аудиоиздательстве "Книга вслух", которое Кириченко выкупил и превратил в одно из самых влиятельных нон-фикшн издательств в Украине.

"Наш Формат" специализируется на издании украинской нон-фикшн литературы. Среди самых популярных книг 2023-2024 годов: "Стихи из бойницы" Максима "Далее" Кривцова, "УПА. История непокоренных" Владимира Вятровича, Руслана Забилого, Игоря Деревянного и Петра Содоля, а также "Я смешаю твою кровь с углем".

Основной канал продаж – интернет-магазин "Наш Формат". На сайте продают не только собственные издания, но и книги около ста других украинских издательств. Выручка интернет-магазина в 2024 году составила почти 10,35 млн грн (по данным YouControl).

Напомним, в начале января на 90 году жизни скончался бывший главный дирижер Государственного симфонического оркестра Украины и музыковед Игорь Блажков.