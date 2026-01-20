Выступление Зеленского в Давосе сегодня не планировалось – советник Президента

Иллюстративное фото: AP/Markus

На сегодняшний день выступление Президента Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе не было запланировано

Об этом "Укринформу" сообщил советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает RegioNews.

По его словам, на 20 января в графике Президента не было запланированной речи.

Ранее СМИ сообщили, что Президент Владимир Зеленский должен был сегодня около 15:30 выступить на ежегодном Экономическом форуме в Давосе, но его речь якобы была отменена. Все из-за массированной атаки россиян этой ночью.

Как известно, в понедельник, 19 января, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум, который продлится до 23 января.

Мероприятие собрало около 3000 участников из более чем 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена на самом высоком уровне. Среди ключевых тем – геополитика, искусственный интеллект и восстановление Украины.