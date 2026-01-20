Пригородные маршрутки в Киев подорожали: сколько придется платить

Иллюстративное фото: из открытых источников

С 20 января снова дорожает стоимость проезда в пригородных маршрутках. Новые тарифы начнут действовать на маршрутах №742, №796, №374, №903, а также №301

Об этом пишет RegioNews с ссылкой на сообщения в телеграмм-каналах.

По предварительной информации, схема повышения тарифов выглядит следующим образом:

По селу, городку: +5 грн;

В Киев (станции метро "Академгородок", "Выставочный центр"): +10 грн.

К примеру, до сих пор поездка на маршрутке №301 из Вишневого в метро стоила 50 грн.

Перевозчики объясняют повышением стоимости топлива, запчастей, электроэнергии и коммунальных услуг, а также финансовыми трудностями отрасли из-за войны войны.

Водители маршруток уже начали сообщать пассажирам о новых тарифах.

Как известно, последний раз тарифы на пригородных маршрутах повышали весной прошлого года.

