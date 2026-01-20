Біля колій на Рівненщині знайшли скинуті "Шахедом" ворожі міни

Фото: поліція

Днями, 18 січня, працівник однієї із залізничних станцій регіону під час обходу території знайшов поблизу колій боєприпаси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Щоб дістатися до місця, вибухотехнікам потрібно було йти пішки по коліях орієнтовно три кілометри. Під час огляду вони виявили дві протитанкові міни ПТМ-3. Оскільки вказаний різновид мін має магнітний датчик цілі, який реагує на зміну магнітного поля, їх вирішили знешкодити на місці.

Найімовірніше, як зазначили у поліції, боєприпаси були скинуті ворожими безпілотниками під час останніх повітряних тривог на Рівненщині.

Слідчі СБУ проводять розслідування.

