10:15  20 січня
Поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків застряг посеред поля через відсутність напруги
09:00  20 січня
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
08:22  20 січня
Від касира до агента ФСБ: продавець з Кіровоградщини отримав 15 років за спробу диверсії
UA | RU
UA | RU
20 січня 2026, 12:20

Біля колій на Рівненщині знайшли скинуті ворожим "Шахедом" міни

20 січня 2026, 12:20
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Днями, 18 січня, працівник однієї із залізничних станцій регіону під час обходу території знайшов поблизу колій боєприпаси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Щоб дістатися до місця, вибухотехнікам потрібно було йти пішки по коліях орієнтовно три кілометри. Під час огляду вони виявили дві протитанкові міни ПТМ-3. Оскільки вказаний різновид мін має магнітний датчик цілі, який реагує на зміну магнітного поля, їх вирішили знешкодити на місці.

Біля колій на Рівненщині знайшли скинуті ворожим "Шахедом" міни
Біля колій на Рівненщині знайшли скинуті "Шахедом" ворожі міни

Найімовірніше, як зазначили у поліції, боєприпаси були скинуті ворожими безпілотниками під час останніх повітряних тривог на Рівненщині.

На Рівненщині біля колій знайшли скинуті "Шахедом" ворожі міни
На Рівненщині біля колій знайшли скинуті ворожим "Шахедом" міни

Слідчі СБУ проводять розслідування.

Нагадаємо, на Сумщині вибухотехніки знешкодили російський дрон, споряджений протитанковою міною. Безпілотник виявив на території власного домоволодіння житель прикордонного села.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область міна боєприпас шахед вибухотехніки
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Приміські маршрутки до Києва подорожчали: скільки доведеться платити
20 січня 2026, 13:19
На Львівщині митники затримали бус із партією вживаних ноутбуків на понад 600 тис. грн
20 січня 2026, 13:03
На Київщині під час гри 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку: суд ухвалив рішення у справі
20 січня 2026, 12:49
У Рівному судитимуть жінку, яку дратували портрети загиблих військових
20 січня 2026, 12:35
Помер засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко
20 січня 2026, 12:22
10 загиблих та шестеро поранених: який вирок на Хмельниччині отримав водій за смертельну ДТП
20 січня 2026, 12:15
Фонд Дениса Парамонова передає EcoFlow для дитячих реанімацій по всій Україні
20 січня 2026, 12:05
У Києві завідувачка лабораторії вимагала чверть мільйона з підприємця
20 січня 2026, 11:55
У Чернівцях чоловік змушував 76-річну жінку жебракувати у кріслі колісному
20 січня 2026, 11:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »