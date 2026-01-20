13:19  20 января
Пригородные маршрутки в Киев подорожали: сколько придется платить
10:15  20 января
Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения
09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
20 января 2026, 12:49

На Киевщине во время игры 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку: суд принял решение по делу

20 января 2026, 12:49
Фото: полиция
Суд вынес приговор в отношении жителя Старого Бориспольского района за ненадлежащее хранение оружия, что привело к смерти ребенка и травмированию другого

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили, что мужчина в течение длительного времени хранил в доме гладкоствольное охотничье ружье и боеприпасы в доступном для детей месте.

Фигуранта судили за злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком и халатное хранение огнестрельного оружия и боевых припасов (ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 264 УК Украины).

Бориспольский горрайонный суд приговорил мужчину к 5 годам тюрьмы.

Напомним, трагедия произошла 23 августа прошлого года. Тогда 7-летний сын хозяина дома вместе с 6-летней девочкой-соседкой находились в доме без присмотра взрослых. Мальчик взял в руки огнестрельное оружие отца и произвел выстрел в сторону девочки. От полученного ранения она скончалась на месте.

