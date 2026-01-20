13:19  20 января
20 января 2026, 13:03

На Львовщине таможенники задержали бус с партией подержанных ноутбуков более чем на 600 тыс. грн

20 января 2026, 13:03
Фото: Львовская таможня
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 19 января, в пункте пропуска "Шегини – Медика" таможенники обнаружили крупную партию подержанной техники

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Житель Прикарпатья, мозвращавшийся из Польши на Mercedes-Benz, пытался провезти товар без декларирования.

Водитель выбрал "зеленый коридор", уверяя, что не везет ничего, что подлежит налогообложению. Однако при проверке грузовая сканирующая система зафиксировала "аномалию" в автомобиле.

На Львовщине таможенники задержали микроавтобус с партией ноутбуков более чем на 600 тыс. грн

Во время тщательного осмотра в багажнике и салоне буса таможенники обнаружили 81 подержанный ноутбук известных брендов (HP, Lenovo, Asus, Acer, Samsung). Примерная стоимость находки составляет более 600 тысяч гривен.

На Львовщине таможенники задержали бус с партией ноутбуков более чем на 600 тыс. грн

На 25-летнего водителя составили протокол о нарушении таможенных правил (ч. 2 ст. 471 ТКУ). Технику изъяли.

Напомним, ранее на Буковине разоблачили таможенника, помогавшего предпринимателям контрабандно ввозить в Украину топовые модели мобильных телефонов марки Apple. Фигурант брал по 100 долларов за каждый незаконно ввезенный iPhone.

Львовская область контрабанда таможенники техника ноутбук таможня
