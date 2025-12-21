Вибух після падіння "шахеда" на Рівненщині: пошкоджено автівки та цивільні об'єкти

Фото: Національна поліція

Сьогодні, 21 грудня, країна-агресор вкотре атакувала Україну ударними безпілотниками. У Рівненському районі внаслідок падіння БпЛА стався вибух без подальшого загоряння поблизу об’єкта цивільної інфраструктури

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що пошкоджено два автомобілі, огорожу, дровітню та зону відпочинку.

На місці події працювали співробітники СБУ та прокуратури регіону у взаємодії зі слідчо-оперативними групами територіального підрозділу та ГУНП, рятувальниками, криміналістичною лабораторією і вибухотехніками.

Правоохоронці вкотре наголошують: під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях до сигналу відбою.

Нагадаємо, в ніч на 21 грудня РФ атакувала Україну 97 ударними безпілотниками. Близько 60 з них – "шахеди". Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 8 локаціях, а уламки збитих дронів впали на одній локації.