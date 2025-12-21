Российский авиаудар по Изюму: из-под завалов извлекли тела двух погибших

Фото: ГСЧС Харьковщины

В субботу, 20 декабря, российские войска нанесли несколько ударов управляемыми авиабомбами по городу Изюм в Харьковской области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Одно из попаданий пришлось на территорию частного домовладения – жилой дом претерпел значительные разрушения.Также повреждены соседние частные дома и многоэтажные дома.

Во время аварийно-спасательных работ из-под завалов спасатели деблокировали тела двух погибших – мужчины и женщины. Еще один человек получил ранения. Кроме того, чрезвычайным удалось спасти собаку.

К ликвидации последствий авиаудара привлекались 13 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС. Работы на месте происшествия продолжались до полного обследования разрушенных конструкций.

Напомним, россияне уже несколько дней массированно атакуют Одесскую область ракетами и дронами. В частности, РФ атаковала портовую инфраструктуру. Погибли восемь человек, еще почти 30 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области. Ответственным в Правительстве за координацию действий в регионах назначен вице-премьер-министр Алексей Кулеба.