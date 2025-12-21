13:38  21 декабря
Ночная драка в центре Киева: полиция ищет всех участников
12:54  21 декабря
Пожар на автосервисе в Ровно: горели BMW и мотоцикл
10:38  21 декабря
В Киеве женщина ударила сожителя ножом в шею: мужчина в тяжелом состоянии
21 декабря 2025, 12:24

Россия запустила по Украине более 90 БПЛА: сколько сбила ПВО

21 декабря 2025, 12:24
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 21 декабря РФ атаковала Украину 97 ударными беспилотниками. Около 60 из них – "шахеды"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 75 вражеских БпЛА на севере, юге, западе и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 8 локациях, а обломки сбитых дронов упали на одной локации.

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1130 оккупантов, 2 танка, 11 артсистем, одну бронемашину, а также 69 авто и спецтехники.

19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
