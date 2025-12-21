Россия запустила по Украине более 90 БПЛА: сколько сбила ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 21 декабря РФ атаковала Украину 97 ударными беспилотниками. Около 60 из них – "шахеды"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 75 вражеских БпЛА на севере, юге, западе и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 8 локациях, а обломки сбитых дронов упали на одной локации.

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1130 оккупантов, 2 танка, 11 артсистем, одну бронемашину, а также 69 авто и спецтехники.