У Рівному шахрай продав чуже авто як своє

Фото: Нацполіція

На Рівненщині судили чоловіка за шахрайство. Він привласнив авто знайомої та продав його

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

24-річна жінка тривалий час не могла продати своє авто. 36-річний знайомий запропонував їй допомогти із пошуком клієнта. Вона довірила йому ключі та документи. Аферист підробив договір купівлі-продажу та перереєстрував авто на нового власника. Вторговані кошти у сумі 300 тисяч гривень зловмисник привласнив собі.

Суд визнав його винним у шахрайстві. Йому призначили покарання вигляді 5 років та 3 місяців ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Буковині шляхом серії шахрайських дзвінків від псевдоблагодійників та фальшивих медпрацівників у місцевих жителів виманили понад 200 тисяч гривень – аферисти отримували конфіденційні дані під приводом "грошової допомоги" чи "врятування родичів від відповідальності".