18:48  17 грудня
16:14  17 грудня
14:04  17 грудня
17 грудня 2025, 18:11

У селі на Рівненщині водій BMW X5 на смерть збив 42-річного пішохода і втік

17 грудня 2025, 18:11
Фото: Національна поліція України
Смертельна аварія в селі Блажево завершилася встановленням особи водія, який після наїзду залишив місце події

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області, передає RegioNews.

На Рокитнівщині правоохоронці встановили водія, причетного до смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у селі Блажево. Аварія трапилася 14 грудня близько 17:50 на вулиці Грушевського. За попередніми даними, автомобіль збив чоловіка, після чого водій залишив місце події.

Місце смертельної ДТП у селі Блажево

Як з’ясували поліцейські, за кермом кросовера BMW X5 перебував молодий чоловік. Він здійснив наїзд на 42-річного місцевого жителя, який у той момент перебував на узбіччі неподалік власного домоволодіння. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці ще до приїзду екстрених служб.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до ДТП може бути причетний 21-річний житель села Березове. На території його господарства виявили автомобіль із пошкодженнями, на який вказували очевидці аварії. Самого водія вдома не було, тож його місцеперебування встановлювали додатково.

Водія згодом встановили правоохоронці

Вже 16 грудня чоловік самостійно з’явився до поліції та повідомив про свою причетність до наїзду. Наразі слідчі вирішують питання щодо оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Правоохоронці також нагадують, що залишення місця ДТП, у якій є загиблі, тягне за собою кримінальну відповідальність.

Раніше повідомлялося, на трасі "Київ-Чоп" у Дубенському районі сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів – водій "Volvo" не дотримався безпечної дистанції та спричинив ланцюгове зіткнення.

17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
07 серпня 2025
