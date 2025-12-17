Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області, передає RegioNews.

На Рокитнівщині правоохоронці встановили водія, причетного до смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у селі Блажево. Аварія трапилася 14 грудня близько 17:50 на вулиці Грушевського. За попередніми даними, автомобіль збив чоловіка, після чого водій залишив місце події.

Місце смертельної ДТП у селі Блажево

Як з’ясували поліцейські, за кермом кросовера BMW X5 перебував молодий чоловік. Він здійснив наїзд на 42-річного місцевого жителя, який у той момент перебував на узбіччі неподалік власного домоволодіння. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці ще до приїзду екстрених служб.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до ДТП може бути причетний 21-річний житель села Березове. На території його господарства виявили автомобіль із пошкодженнями, на який вказували очевидці аварії. Самого водія вдома не було, тож його місцеперебування встановлювали додатково.

Водія згодом встановили правоохоронці

Вже 16 грудня чоловік самостійно з’явився до поліції та повідомив про свою причетність до наїзду. Наразі слідчі вирішують питання щодо оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Правоохоронці також нагадують, що залишення місця ДТП, у якій є загиблі, тягне за собою кримінальну відповідальність.

