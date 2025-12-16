20:44  16 грудня
17 грудня в Україні буде хмарно і до +10 градусів
14:55  16 грудня
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
14:35  16 грудня
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2025, 20:24

Чотири авто потрапили в ДТП на Рівненщині: постраждали чоловік, дружина та дитина

16 грудня 2025, 20:24
Читайте также на русском языке
Фото: пресслужба поліції
Читайте также
на русском языке

На трасі "Київ-Чоп" у Дубенському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Інцидент трапився 16 грудня близько 18:00 поблизу села Тараканів.

Попередньо встановлено, що на проїжджій частині зупинилися дві вантажівки – "Daf" та "Scania" – і легковик "Mercedes". У цей час 54-річний водій автомобіля "Volvo" з Закарпаття не дотримався безпечної дистанції і врізався в легковик. Від удару "Mercedes" відкинуло на вантажівку "Daf", що спричинило значні механічні пошкодження усіх транспортних засобів.

Внаслідок зіткнення травми отримали водій легковика, 28-річний львів'янин, його 29-річна дружина та 5-річна донька. Попередньо у потерпілих зафіксували незначні ушкодження, проте медики проводять додаткове обстеження.

На місці події працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та рятувальники. Рух на ділянці дороги тимчасово ускладнений, його регулюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині сталася трагедія на трасі Київ–Чоп. Невідома жінка загинула під колесами автомобіля. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Рівненська область Київ-Чоп аварія автомобілі постраждалі
У Кропивницькому водій у нетверезому стані збив підлітка
16 грудня 2025, 14:44
Окупанти атакували село на Харківщині: постраждали двоє дітей
16 грудня 2025, 13:59
Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: справу щодо військового передали до суду
16 грудня 2025, 13:19
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Стало відомо, де може відбутися новий раунд переговорів про мир
16 грудня 2025, 21:02
17 грудня в Україні буде хмарно і до +10 градусів
16 грудня 2025, 20:44
Німеччина передасть Україні партію американських ракет класу "повітря–повітря"
16 грудня 2025, 20:36
Розкрадання на теплопостачанні: на Прикарпатті викрили схему на понад 70 мільйонів
16 грудня 2025, 20:35
Росія відкинула пропозицію ЄС про різдвяне перемир’я
16 грудня 2025, 20:32
Чи готові США реально вступити у конфлікт із Росією в разі нової агресії?
16 грудня 2025, 20:12
Святослав Вакарчук заспівав колядку в Лондоні на благодійному концерті
16 грудня 2025, 20:03
Українські прикордонники знищили спецтехніку ворога на Півдні
16 грудня 2025, 19:59
Запорізька АЕС знову на межі блекауту: працює лише одна лінія електропостачання
16 грудня 2025, 19:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »