Фото: пресслужба поліції

На трасі "Київ-Чоп" у Дубенському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Інцидент трапився 16 грудня близько 18:00 поблизу села Тараканів.

Попередньо встановлено, що на проїжджій частині зупинилися дві вантажівки – "Daf" та "Scania" – і легковик "Mercedes". У цей час 54-річний водій автомобіля "Volvo" з Закарпаття не дотримався безпечної дистанції і врізався в легковик. Від удару "Mercedes" відкинуло на вантажівку "Daf", що спричинило значні механічні пошкодження усіх транспортних засобів.

Внаслідок зіткнення травми отримали водій легковика, 28-річний львів'янин, його 29-річна дружина та 5-річна донька. Попередньо у потерпілих зафіксували незначні ушкодження, проте медики проводять додаткове обстеження.

На місці події працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та рятувальники. Рух на ділянці дороги тимчасово ускладнений, його регулюють правоохоронці.

