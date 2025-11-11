В Ровенской области суд оштрафовал пенсионерку за 6 кг янтаря

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Ровенской области суд признал виновной пенсионерку, незаконно хранившую более 6 кг янтаря-сырца в собственном доме

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Следствие установило, что женщина приобрела камни без документов, подтверждающих его законное происхождение.

Стоимость изъятого янтаря составляет более 1450 грн за килограмм, а общая масса – 6,35 кг.

Во время обыска 12 февраля 2025 года правоохранители изъяли камни из дома женщины.

Обвиняемая полностью признала вину и заключила соглашение с прокурором. Суд утвердил соглашение и назначил ему наказание в виде штрафа – 51 000 грн.

Напомним, ранее в Ровенской области правоохранители задокументировали деятельность трех молодых людей, которые организовали скупку и перепродажу незаконно добытого янтаря. Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли около 450 кг янтаря. По ценам "черного" рынка стоимость изъятых камней составляет около 1,5 млн грн.