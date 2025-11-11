На Рівненщині суд оштрафував пенсіонерку за 6 кг бурштину

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Рівненській області суд визнав винною пенсіонерку, яка незаконно зберігала понад 6 кг бурштину-сирцю у власному будинку

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Слідство встановило, що жінка придбала каміння без документів, які б підтверджували його законне походження.

Вартість вилученого бурштину становить понад 1 450 грн за кілограм, а загальна маса – 6,35 кг.

Під час обшуку 12 лютого 2025 року правоохоронці вилучили каміння з помешкання жінки.

Обвинувачена повністю визнала провину та уклала угоду з прокурором. Суд затвердив угоду і призначив їй покарання у вигляді штрафу – 51 000 грн.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині правоохоронці задокументували діяльність трьох молодиків, які організували скупку та перепродаж незаконно видобутого бурштину. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже 450 кг бурштину. За цінами "чорного" ринку вартість вилученого каміння сягає близько 1,5 млн грн.