08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
07:40  11 листопада
На Полтавщині у водоймі виявили тіло жінки
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2025, 08:10

На Рівненщині суд оштрафував пенсіонерку за 6 кг бурштину

11 листопада 2025, 08:10
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Рівненській області суд визнав винною пенсіонерку, яка незаконно зберігала понад 6 кг бурштину-сирцю у власному будинку

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Слідство встановило, що жінка придбала каміння без документів, які б підтверджували його законне походження.

Вартість вилученого бурштину становить понад 1 450 грн за кілограм, а загальна маса – 6,35 кг.

Під час обшуку 12 лютого 2025 року правоохоронці вилучили каміння з помешкання жінки.

Обвинувачена повністю визнала провину та уклала угоду з прокурором. Суд затвердив угоду і призначив їй покарання у вигляді штрафу – 51 000 грн.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині правоохоронці задокументували діяльність трьох молодиків, які організували скупку та перепродаж незаконно видобутого бурштину. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже 450 кг бурштину. За цінами "чорного" ринку вартість вилученого каміння сягає близько 1,5 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівне бурштин суд пенсіонерка поліція обшук
В Одесі судили наркокур’єра, який маскував "товар" в посилках з одягом та іграшками
10 листопада 2025, 14:38
Знайшов телефон і не гаяв часу: на Буковині чоловік переказав собі гроші з чужого рахунку
07 листопада 2025, 14:45
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Вимагали $50 тис. неіснуючого боргу: у Києві затримали чотирьох зловмисників
11 листопада 2025, 10:59
На Кіровоградщині знищили касетний боєприпас російської крилатої ракети
11 листопада 2025, 10:56
Побиття 15-річного хлопця у Києві: поліція завела кримінальну справу
11 листопада 2025, 10:47
Житель США став депутатом Полтавської міськради від "Слуги народу"
11 листопада 2025, 10:36
Хаос і імпровізація: чому Україна програє у дипломатичній грі
11 листопада 2025, 10:29
Прямував до Румунії: на Буковині прикордонники вилучили в українця 25 старовинних книг
11 листопада 2025, 10:13
Лозівський район на Харківщині залишився без опалення через атаки росіян
11 листопада 2025, 10:09
ППО вночі знешкодила 53 зі 119 російських дронів: є влучання на 18 локаціях
11 листопада 2025, 09:58
Частина Одещини через нічний обстріл залишилась без світла
11 листопада 2025, 09:50
У Кривому Розі в приватному будинку вибухнув газовий балон: постраждало подружжя
11 листопада 2025, 09:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »