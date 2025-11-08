17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
08 листопада 2025, 09:30

На Рівненщині мотоцикліст збив 12-річну дитину

08 листопада 2025, 09:30
Читайте также
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Рівненській області, в селі Кідри сталась аварія. Мотоцикліст наїхав на 12-річну дівчинку

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Відомо, що інцидент стався 6 листопада близько 20 години. 17-річний хлопець був за кермом мотоцикла Lifan. Він не впорався з керуванням та збив 12-річну дівчинку, яка йшла по проїзній частині у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП дитину госпіталізували з переломом ноги.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України", - повідомили в поліції

Нагадаємо, на Київщині 14-річний підліток на скутері збив 13-річну дівчинку. Попереднє розслідування показало, що юний водій не впорався з керуванням, через що постраждала односельчанка отримала травми.

ДТП аварія Рівненська область
