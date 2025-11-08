Фото: Нацполіція

У Рівненській області, в селі Кідри сталась аварія. Мотоцикліст наїхав на 12-річну дівчинку

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Відомо, що інцидент стався 6 листопада близько 20 години. 17-річний хлопець був за кермом мотоцикла Lifan. Він не впорався з керуванням та збив 12-річну дівчинку, яка йшла по проїзній частині у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП дитину госпіталізували з переломом ноги.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України", - повідомили в поліції

Нагадаємо, на Київщині 14-річний підліток на скутері збив 13-річну дівчинку. Попереднє розслідування показало, що юний водій не впорався з керуванням, через що постраждала односельчанка отримала травми.