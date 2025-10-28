На Киевщине несовершеннолетний на скутере сбил 13-летнюю девочку

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что 14-летний местный житель, управляя скутером Soul, не справился с управлением и совершил наезд на 13-летнюю девочку.

В результате аварии водитель мототранспорта и потерпевшей получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего телесные повреждения потерпевшим, следователи начали досудебное расследование.

Напомним, 25 октября в Ровенской области в ДТП погиб несовершеннолетний. Известно, что столкнулись мотоцикл Loncin под управлением 17-летнего парня и скутера Yamaha, за рулем которого находился 11-летний парень.