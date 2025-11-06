Фото: пресс-служба полиции

Полиция разоблачила организованную группу, которая изготовляла и продавала фальсифицированное минеральное удобрение, что на самом деле оказалось крашеным мелом

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По данным следствия, организатором схемы стал 26-летний житель села Большая Емельяна. Он, будучи физическим лицом-предпринимателем, арендовал в Ровно гараже, где организовал производство вещества, похожего на минеральное удобрение, однако по химическому составу она не обладала никакими питательными свойствами.

В схему он привлек своего брата и еще двух знакомых - 42-летнего жителя Ровно и 24-летнего жителя села Шубков.

Фальсифицированную продукцию упаковывали в мешки известных торговых марок и продавали через онлайн-платформы. В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли инвентарь для изготовления подделки, упаковки с логотипами, деньги и мобильные телефоны.

По предварительным данным, мошенники сбыли более 74 тонн фальсификата на сумму более 1,26 млн гривен. За совершенное им грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Организатор и его сообщники уведомлены о подозрениях в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном организованной группой. Суд избрал трем подозреваемым ночной домашний арест, в отношении брата организатора вопрос меры пресечения еще решается. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области правоохранители разоблачили мужчину, который обустроил дома настоящую плантацию наркосодержащих растений. В настоящее время ему сообщено о подозрении за выращивание более 200 кустов конопли.