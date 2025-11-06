Фото: пресслужба поліції

Поліція викрила організовану групу, яка виготовляла і продавала фальсифіковане мінеральне добриво, що насправді виявилося фарбованою крейдою

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, організатором схеми став 26-річний житель села Велика Омеляна. Він, будучи фізичною особою-підприємцем, орендував у Рівному гаражі, де організував виробництво речовини, схожої на мінеральне добриво, проте за хімічним складом вона не мала жодних поживних властивостей.

До схеми він залучив свого брата та ще двох знайомих – 42-річного мешканця Рівного та 24-річного жителя села Шубків.

Фальсифіковану продукцію пакували у мішки відомих торгових марок і продавали через онлайн-платформи. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили інвентар для виготовлення підробки, упаковки з логотипами, гроші та мобільні телефони.

За попередніми даними, шахраї збули понад 74 тонни фальсифікату на суму понад 1,26 млн гривень. За скоєне їм загрожує від 5 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Організатору та його спільникам повідомлено про підозри у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою. Суд обрав трьом підозрюваним нічний домашній арешт, щодо брата організатора питання запобіжного заходу ще вирішується. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, на Миколаївщині правоохоронці викрили чоловіка, який облаштував вдома справжню плантацію нарковмісних рослин. Наразі йому повідомлено про підозру за вирощування понад 200 кущів конопель.