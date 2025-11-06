12:40  06 ноября
На Волыни мужчина устроил наркобизнес через Telegram
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
Информационная усталость: почти половина украинцев избегает новостей о войне
06 ноября 2025, 13:05

Приревновал женщину и разозлился: в Ровенской области мужчина устроил стрельбу

06 ноября 2025, 13:05
Фото: Нацполиция
Инцидент произошел 4 ноября по улице Прибрежной в селе Дубчицы. К правоохранителям обратились местные жители, услышавшие звуки стрельбы

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Как выяснилось, там живет 50-летняя женщина и ее 58-летний сожитель. У них произошла ссора на фоне ревности. Мужчина после конфликта ушел из дома, но затем вернулся с ружьем.

Отмечается, что он произвел три выстрела в направлении дома, где находилась дочь и внучка женщины. В результате стрельбы мужчина повредил кровлю дома. К счастью, никто не пострадал. Злоумышленника задержали и забрали у него ружье.

"По факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия, злоумышленнику при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины. Вчера, 5 ноября, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего".

Напомним, ранее в Одессе водитель Range Rover открыл стрельбу по пешеходам на Фонтанской дороге после ссоры, которая началась из-за перехода дороги. По данным следствия, мужчина несколько раз выстрелил в сторону людей из травматического пистолета.

