Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Как выяснилось, там живет 50-летняя женщина и ее 58-летний сожитель. У них произошла ссора на фоне ревности. Мужчина после конфликта ушел из дома, но затем вернулся с ружьем.

Отмечается, что он произвел три выстрела в направлении дома, где находилась дочь и внучка женщины. В результате стрельбы мужчина повредил кровлю дома. К счастью, никто не пострадал. Злоумышленника задержали и забрали у него ружье.

"По факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия, злоумышленнику при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины. Вчера, 5 ноября, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего".

